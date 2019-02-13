الجيش العراقي يكتشف 11 نفقا لـ"داعش" على الحدود مع سوريا

أفادت معلومات ​صحفية​ بأن "القوات ​العراق​ية أحبطت ثلاث محاولات تسلل لمسلحي "داعش" إلى العراق خلال الأسبوعين الماضيين"، مشيرةً إلى "العثور على 11 نفقا للتنظيم يربط العراق ب​سوريا​".

وأوضحت أن "الفرقة الهندسية في ​الجيش العراقي​ التي تتولى مهمة البحث عن الأنفاق بين البلدين، عثرت على 11 نفقا حفرها ​تنظيم داعش​، وتربط بين الأراضي العراقية والسورية، أحدها بطول 3 كيلومترات ويسمح بسير رجل داخله من دون أن يضطر للزحف أو الانحناء"، مؤكدةً أن "حماية الحدود لم تعد مقتصرة على مهمة صد داعش، بل إن عمليات تهريب ​المخدرات​ والدولارات مع سوريا عادت، وتتورط بها جهات غير داعش".

ولفتت إلى أن "هناك عمليات تهريب لمحولات كهربائية، وقطع غيار سيارات عسكرية وأخرى مدنية، ومخدرات ودولارات، وخراف ومواش مختلفة، وأدوية".