نائب أميركي: هناك قصف منهجي من السعوديين يمنع وصول الغذاء للمدنيين باليمن

لفت النائب الديمقراطي الأميركي رو خانا إلى أن "هناك قصف منهجي من السعوديين يمنع وصول الغذاء للمدنيين في ​اليمن​"، مشيراً إلى أن "السعوديين يمدون تنظيم "القاعدة" في اليمن بالأسلحة الأميركية".

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