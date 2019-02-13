مسؤول بحماس: إسرائيل ستبقى العدو وهي مصدر التهديد الحقيقي لأمن المنطقة

علق الناطق باسم حركة "حماس" حازم قاسم على مؤتمر ​وارسو​، مؤكداً ان "حق شعبنا بكامل أرضه ومقدساته تقرره الجماهير الثائرة على أرض ​فلسطين​"، مشيراً إلى أنه "لن تستطيع أي جهة أو مؤتمر أو تجمع الانتقاص من الحقوق الفلسطينية المشروعة والعادلة". وأكد أن "​إسرائيل​ ستبقى العدو المركزي والاحتلال هو مصدر التهديد الحقيقي لأمن المنطقة واستقرارها".

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