لفت المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأميركية ناثان تك إلى "اننا جمعنا الجهلت في مؤتخمر وارسو لمناقشة الإرهاب واليمن وسوريا وفلسطين"، مشيراً إلى "اننا نتمنى ان نجد مقاربات جديدة حيال هذه التحديات".
وأكد أن "إيران ستكون على الطاولة لأنها تلعب دورا سلبيا في كل المنطقة"، مشيراً إلى "اننا سنستمر بحملة الضغط الاقتصادي على إيران"، مشدداً على ان "الولايات المتحدة الأميركية مستعدة لاستخدام كل الخيارات لتغيير سلوك النظام الإيراني".
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول بخارجية أميركا: مستعدون لاستخدام كل الخيارات لتغيير سلوك النظام الإيراني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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