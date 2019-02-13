بانو: رموزنا الوطنية أكبر من اتهاماتنا كلنا فدعوهم يرتاحون في عليائهم

عضو تكتل "​لبنان​ القوي" النائب ​أنطوان بانو​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "اي فائدة من نبش القبور ونكء الجراح؟ التاريخ سوف يُنصف رجالات لبنان ولا احد يملك أن يحاكم احد والكلّ اخطأ بحقّ لبنان، والكل اعطى من أجل لبنان وتساوى العطاء بالخطأ، فلنكفّ عن التجريح والتشكيك"، معتبراً أن "رموزنا الوطنية أكبر من اتهاماتنا كلنا، دعوهم يرتاحون في عليائهم، واستفيدوا من العبر والدروس لئلا تتكرر الأخطاء والخطايا".

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