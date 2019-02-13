عالم أزهري: الأزواج أيام الجاهلية كانوا "مهذبين" أكثر من العصر الحالي (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

قال الشيخ يوسف مغازي، أحد علماء الأزهر الشريف، والمبعوث الأزهري لدولة جنوب إفريقيا، إنه كان يؤدي رسالته في الدعوة بدولة جنوب إفريقيا، وبعد عودته إلى مصر ومسقط رأسه مدينة دسوق في كفرالشيخ، تابع إحصائية علمية تتضمن وجود مليون حالة طلاق خلال العام 2018، تؤكد أن هناك حالة طلاق كل 4 دقائق.

جاء ذلك خلال القاء كلمته في مؤتمر تدشين مبادرة "معًا لأسرة مستدامة"، والتي دشنتها جمعية التنمية المستدامة بمدينة دسوق، بقاعة حديقة الأسرة والطفولة، على ضفاف نهر النيل فرع رشيد، بمدينة دسوق، وذلك لدعوة الأسر المصرية لترتيب أوضاعهم نحو تنمية محققة.

وأكد العالم الأزهري، أنه منذ عودته إلى مصر اكتشف الكثير من المشاكل في الأسر المصرية وأغلبها بين الأزواج، قائلًا "الزوج في الجاهلية كان ينادي زوجته يا أم فلان أو يا ربة المنزل إنما في عصرنا الحالي نرى رجلا على قدر من الثقافة والعلم يعتدي على زوجته بالضرب ويسبها بأبشع الألفاظ ويشدها من شعرها ويستخدم أداة في الاعتداء عليها وذلك ما أحزنني جدًا.

واستنكر العالم الأزهري بعض التصرفات الخاطئة في العصر الحديث، قائلًا "هل هذا الزوج في عصرنا الحالي المنتشر فيه التكنولوجيا والعلم يكون بهذا الوضع".

وأضاف، "أثناء تدريس الطلاب في الخارج، وعنما يعلمون أني مصريًا كانوا يبدون لي أمنية كبيرة وهي الرحيل إلى مصر لينعموا بالأمان فيها وذلك لافتقادهم الأمان في بلادهم، وأنا كنت في جنوب أفريقيا أنام تحت حراسة أمنية ورغم ذلك ينتابني القلق".