صورة أرشيفية وكالات: تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي فيديو بعنوان: "مؤتمر وارسو ضد إرهاب إيران". وأوضح الفيديو، أن 60 دولة تجتمع في العاصمة البولندية وارسو من أجل بحث إرساء السلام في الشرق الأوسط وتأسيس تحالف عالمي والتصدي لأنشطة إيران المزعزعة الاستقرار أجل بحث إرساء السلام في الشرق الأوسط وتأسيس تحالف عالمي والتصدي لأنشطة إيران المزعزعة الاستقرارووقف إرهابها في الشرق الأوسط وأوروبا، بعدما نشر الملالي الإرهاب وخربت ميليشياتهم اليمن والعراق وسوريا ولبنان. وأكد فيديو مداد نيوز، أن العالم يتحد ضد إرهاب الملالي ونهاية إجرامهم باتت قريبة.

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. مؤتمر وارسو ضد إرهاب إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.