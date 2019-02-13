انتشال جثامين خمسة عمال إثر انهيار منجم ذهب فى ليبيريا

وكالات:

انتشلت السلطات الليبيرية جثامين خمسة من عمال منجم الذهب المنهار شمال شرقي ليبيريا، حسبما أفادت شبكة (ايه بي سي نيوز) الإخبارية الأمريكية.

ونقلت الشبكة عن مسئولين ليبيريين أنهم يتخوفون من ارتفاع

عدد الوفيات بين العمال الأربعين المحاصرين منذ انهيار المنجم الواقع بمقاطعة (نيمبا) يوم السبت الماضي، بالرغم من إنقاذ بعض المحاصرين.



وأكد المسئول عن إقليم (نيمبا) دور كوبر، وفقا للشبكة الأمريكية، أن الإقليم به أكثر من مائة ألف منقب عن الذهب يعملون لحسابهم الخاص، حيث تشهد المنطقة انتشار أعمال التعدين التي وصفها بـ "العشوائية وغير القانونية"، موضحًا أن "المكان غير خاضع للقانون وليس هناك سيطرة".