بلجيكا: بريكست دون اتفاق أفضل من اتفاق سيئ

وكالات:

قال رئيس وزراء بلجيكا شارل ميشيل إنه يفضل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق عن خروجها باتفاق سيئ بالنسبة للاتحاد الأوروبي.

وأفادت صحيفة "الجارديان" البريطانية، اليوم الأربعاء، بأن وسائل إعلام بلجيكية نقلت عن مايكل تصريحات جاء فيها "الوضوح يتطلب مني أن أقول أنه من بين

(اللا اتفاق) و(الاتفاق السيء)، أفضل الخروج دون اتفاق، وهو ما سيكون له ميزة الوضوح والمسؤولية".



وأضاف أن بند "شبكة الأمان" الخاص بالحدود الإيرلندية ليس مجرد أحد التفاصيل، فهو لضمان السلام في أيرلندا ووحدة السوق المحلية، وقدرتها

على التنمية الاقتصادية والتوظيف والاستثمار.



وتابع "إن اتفاقًا جيدًا مطروحًا على الطاولة لكن البرلمان البريطاني يحاول أن بأخذنا نحو اتفاق سيء، ومطالبات البرلمان البريطاني بشأن شبكة الأمان سيضعف التنمية الاقتصادية في أوروبا ويمثل خطرا على أعمالنا ووظائفنا".



وتأتي تصريحاته مماثلة لتصريحات رئيسة ليتوانيا داليا جريبوسكايتي الشهر الماضي والتي اعتبرت أن "بريكست" دون اتفاق سيكون أفضل من استمرار حالة عدم اليقين.