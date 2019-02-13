إسبانيا: من المتوقع الدعوة لإجراء انتخابات عامة بعد غد الجمعة

رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز،

وكالات:

أكد رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز، أنه يعتزم الإعلان بعد غد الجمعة، عما إذا كان سيدعو لإجراء انتخابات عامة مبكرة أم

لا، خاصة بعد أن خسرت حكومته تصويتًا مهمًا على مقترح ميزانية عام 2019.

وأفاد مكتب رئيس الوزراء الإسباني - حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم /الأربعاء/ - إنه سيتم الإعلان عن قرار سانشيز بعد اجتماع مجلس الوزراء الذي ينعقد أسبوعيًا.