ترند الموجز| طقس عنيف يضرب "الفلانتين"..وعرض جديد لرحيل صلاح..ومبارك يرد على هجوم أديب

إعداد: ضياء السقا

نشر موقع "الموجز" خلال الساعات الماضية عدة أخبار وموضوعات في مختلف المجالات، نالت اهتمام القراء، وحققت تفاعلا كبيرا، وأصبحت "ترند" على السوشيال ميديا، وكان أهمها، "الفلانتين اتضرب".. تحذير شديد من طقس الخميس: "الزموا منازلكم"، وتطور جديد في صفقة انتقال صلاح لـ"يوفنتوس"، والحرب تشتعل.. رد ناري من علاء مبارك بعد هجوم عمرو أديب.

وفيما يلي تفاصيل أخبار الترند:

"الفلانتين اتضرب".. تحذير شديد من طقس الخميس: "الزموا منازلكم"

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس الخميس، 14 فبراير، الذي يوافق عيد الحب، سيشهد أجواء سيئة، وستتعرض البلاد لأمطار ورياح تصل حد العاصفة في بعض المناطق.

وقالت الهيئة في بيان لها: "تنشط الرياح الجنوبية الغربية المثيرة للرمال والأتربة على كافة الأنحاء تصل لحد العاصفة على بعض المناطق، مما يؤدى الى تدهور الرؤية الأفقية ويزيد من الإحساس ببرودة الطقس، ويؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على كافة الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على شمال البلاد حتى شمال الصعيد".

وأضافت: "الطقس سيكون باردا شمالا حتى شمال الصعيد، معتدلا على جنوب الصعيد نهارا، شديد البرودة ليلا".

وعن حالة البحر المتوسط فتكون مضطربة، وارتفاع الموج من 3 إلى 4 متر والرياح السطحية جنوبية غربية.

أما عن حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 2 إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة الخميس على بعض المدن:

القاهرة العظمى 16 درجة والصغرى 11

الإسكندرية العظمى 15 والصغرى 8

مطروح العظمى 16 درجة والصغرى 8

سوهاج العظمى 18 درجة والصغرى 9

قنا العظمى 20 درجة والصغرى 9

أسوان العظمى 22 درجة والصغرى 11

وكانت الأرصاد قد حذرت من موجة طقس سيئ، تضرب مختلف أنحاء الجمهورية، وتستمر وحتى السبت المقبل، حيث ستنخفض درجات الحرارة وستتعرض البلاد لأمطار غزيرة ورعدية، كما تنشط الرياح، لتصل حد العاصفة على بعض المناطق.

وقالت الأرصاد، في بيان لها، إنه من المنتظر أن تشهد البلاد فى هذه الفترة اعتبارا من الأربعاء المقبل وحتى السبت حالة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية، حيث تتنسط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على شمال البلاد حتى القاهرة وشمال الصعيد تصل لحد العاصفة يومي الخميس والجمعة مما يؤدي لتدهور في الرؤية الأفقية على الطرق واضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط كما يزيد الإحساس ببرودة الطقس.

وأضافت الهيئة، أنه سيصاحب ذلك انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة يومي الخميس والجمعة عل كافة أنحاء بقيم تتراوح من 4 لـ 5 درجات مئوية عن المعدل الطبيعى، كما تتكاثر السحب الممطرة على السواحل الشمالية تمتد لمحافظات الوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ومناطق من سيناء وشمال الصعيد، تكون غزيرة ورعدية على بعض المناطق والطقس بارد شمالا مائل للبرودة جنوبا نهارا شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

وشددت الأرصاد على أن الطقس سيكون باردا شمالا، ومائلا للبرودة جنوبا نهارا، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء، وستنحصر فرص سقوط الأمطار يوم السبت على السواحل الشمالية، ومناطق من الوجه البحري.

نصائح عاجلة

وفي سياق متصل، ناشدت الأرصاد المواطنين باستخدام الكمامات أثناء التعرض للأتربة وخاصة مرضى الصدر والحساسية، وتجنب التواجد تحت الأشجار ولوحات الإعلانات وارتداء الملابس الشتوية الثقيلة والقيادة بهدوء على الطرق وتجنب ممارسة الأنشطة البحرية على البحر المتوسط .

وأهابت الهيئة بالمسؤولين اتخاذ التدابير اللازمة للتعامل مع الطقس السيئ.

كما حذر خبراء الطقس مرضى الحساسية والجهاز التنفسي من الخروج من منازلهم إلا للضرورة القصوى.

وعن درجات الحرارة المتوقعة يومي الخميس الجمعة فهي كالآتي :

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء من 15 إلى 16 درجة مئوية.

السواحل الشمالية الغريبة من 13 إلي 14 درجة مئوية.

محافظات الوجه البحري والقاهرة من 14 إلى 15 درجة مئوية.

محافظـات شمال الصعيد من 15 إلى 17 درجة مئوية.

محافظات جنوب الصعيد من 18 إلى 20 درجة مئوية .

محافظات جنوب سيناء من 18 إلى 19 درجة مئوية.

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تطور جديد في صفقة انتقال صلاح لـ"يوفنتوس"

كشفت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، عن تفاصيل جديدة في صفقة انتقال النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، إلى يوفنتوس الإيطالي، الصيف المقبل.

وقالت الصحيفة المقربة من يوفنتوس، إن إدارة السيدة العجوز، ستعرض على ليفربول الحصول على خدمات صلاح، مقابل الأرجنتيني باولو ديبالا، بالإضافة إلى 50 مليون يورو.



وكانت وسائل إعلام قد كشفت عن رغبة نادي يوفنتوس، في التعاقد مع صلاح، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأعلنت صحيفة جارديان البريطاينة، أن إدارة السيدة العجوز في طريقها لتقديم عرض خيالي لصلاح، ليصبح بديلا محتملا للاعب الأرجنيتيني باولو ديبالا، الذي أوشك على الرحيل عن صفوف النادي الإيطالي.

وأكدت الصحيفة أن قيمة الصفقة ستصل لحوالي 175 مليون جنيه استرليني أي ما يعادل الـ 200 مليون يورو، لتصبح ثاني أغلى صفقة في التاريخ بعد صفقة انتقال البرازيلي نيمار من برشلونة إلى باريس سان جرمان مقابل نحو 222 مليون يورو.

وفي سياق متصل، كشف موقع "كوت أوف سايد"، المتخصص في أخبار انتقالات اللاعبين، أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أعطى الضوء الأخضر لمسؤولي نادي يوفنتوس، من أجل العمل على جلب الدولي المصري إلى صفوف الفريق.

وتابع: "صفقة صلاح لن تكون عادية، قد تتجاوز قيمتها 200 مليون يورو في حال وافق اللاعب على حمل قميص السيدة العجوز".

وكانت تقارير إعلامية سابقة قد ربطت بين صلاح وناديي برشلونة وريال مدريد الإسبانيين، لانتقاله لأحدهما بعد تألقه اللافت للنظر، إذ يعتبر من أفضل لاعبي العالم في الوقت الحالي.

وحقق صلاح انجازات عديدة، حيث جاء ثالثا في سباق جائزة أفضل لاعب في العالم عن عام 2018، بعد مودريتش ورونالدو، كما حصل على المركز السادس في ترتيب الكرة الذهبية التي تمنحها فرانس فوتبول.

وتوج الفرعون بلقب أفضل لاعب في إفريقيا للعام الثاني على التوالي من الكاف وهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي.

ويتصدر "مو" حاليا ترتيب قائمة هدافي البريميرليج، بالتساوي مع أجويرو بـ17 هدفا، بعد أن فاز بجائزة الهداف الموسم الماضي بـ31 هدفا.

وحقق النجم المصري رقما قياسيا جديدا، منذ أيام، إذ أصبح أول لاعب يسجل 20 هدف أو أكثر في موسمين متتاليين مع ليفربول، منذ لويس سواريز مهاجم برشلونة الإسباني الحالي في موسمي 2012-2013 و2013-2014.

وكان صلاح قد سجل 44 هدفاً في جميع المسابقات مع ليفربول الموسم الماضى، فيما أحرز 20 هدفاً حتى الآن بالموسم الحالي.

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الحرب تشتعل.. رد ناري من علاء مبارك بعد هجوم عمرو أديب (فيديو)

رد علاء، نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك، على هجوم الإعلامي عمرو أديب، عقب أزمة فيديو ذكرى التنحي.

وقال علاء مبارك في رده على متابع له بـ"تويتر": "هو الاستاذ عمرو مش فاهم حضرتك أنا لا اقصد أعلمه الأدب لا سمح الله، بحاول أعلمه وأفهمه معنى الرجولة".

وفي رده على متابع آخر قال: "أستاذ إبراهيم عيسي مثلاً كان معارض شرس أثناء فترة الرئيس الأسبق مبارك، أختلف معه في كثير من مقالاته أثناء حكم الوالد ولكن يجب ان تحترم الرجل لانه كان معارض واضح لم يتلون ولم يتغير أثناء وبعد حكم الرئيس مبارك، هكذا يكون الرجال".

تفاصيل الأزمة

تعود بداية الأزمة عندما نشر علاء مبارك، فيديو على تويتر، في ذكرى التنحي، يكشف تناقض تصريحات عمرو أديب عن الرئيس الأسبق، قبل وبعد ثورة 25 يناير، وكتب: "بدون تعليق".

وبعدها شن أديب عبر برنامجه "الحكاية" على فضائية "إم بي سي مصر"، هجوما عنيفا على علاء، قائلا: "أنتوا كنتوا في السجن ومكنش ينفع أهاجمكم مش شجاعة إني أجي على الضعيف.. ومش على أخر الزمن اللي واحد رد سجون زيك يعلمني شغلي، ويعلمنا الأدب.. إن كنتوا نسيتوا اللّى جرى هاتوا الدفاتر تنقرا".

وأضاف أديب: "أنت اللي جبته لنفسك.. أنا كنت ناسيكم.. قولنا فلوس سويسرا منين، أنا ماخوفتيش وأنتوا في الحكم ومش هخاف منكم وأنتوا برا السجن، أنا مش هتكلم عن اللي اتقتلوا في السجون ولا الميدان.. أنت عايز إيه من البلد يا علاء.. انتوا خلاص انتهيتوا".

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