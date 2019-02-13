قمرالدين التقى سفيرة استراليا وناقش مع مدير تيكا التركية افتتاح مركز بطرابلس

استقبل رئيس بلدية ​طرابلس​ ​أحمد قمرالدين​، سفيرة أوستراليا في ​لبنان​ ريبيكا غريندلاي على رأس وفد من موظفي السفارة، بحضور عضو المجلس البلدي احمد ​المرج​، ودار البحث حول العلاقات المشتركة بين البلدين، وضرورة تفعيلها لما فيه مصلحة الشعبين.

وأكدت السفيرة الأسترالية ان "زيارتها تعارفية من خلال جولة على فاعليات طرابلس، التي لديها جالية كبيرة في ​استراليا​، ولقد شعرنا لدى زيارتنا لطرابلس انها ضاحية من ضواحي سدني، التي يعيش فيها الكثير من اللبنانيين الذين يساهمون إيجابا في تنمية الموارد في استراليا على مختلف الصعد".

ولفتت إلى "انها كما اسلافها من السفراء السابقين تحرص على تعزيز وتفعيل العلاقات مع لبنان وشعبه، ونحن نعمل على سلسلة نشاطات تفاعلية في المدن اللبنانية مع قطاعات متعددة في لبنان ومع خريجي ​الجامعات​ الأسترالية ومع اللبنانيين الذين يحملون الجنسية الاسترالية".

واشارت الى ان "الحديث تطرق الى التحديات التي تواجه طرابلس والطاقات التي تزخر بها المدينة لا سيما المرافق الحيوية من مرفأ ومعرض ومصفاة ومنطقة الاقتصادية ومدينة أثرية".

والتقى قمرالدين، مدير وكالة التنمية في رئاسة ​الحكومة التركية​ "تيكا" في لبنان سرحات كوجو كورت، يرافقه نائبه رمضان تو.

وأكد الوفد "حرص الحكومة التركية على ضرورة تخصيص طرابلس بمكتب ل"تيكا" لمتابعة المشاريع الانمائية في المدينة يكون بإشراف ​بلدية طرابلس​ وتيكا، على أمل أن يكون هذا المركز المقر إلرئيسي ل" تيكا" في طرابلس ليكون قريبا من المشاريع التي تهم الحكومة التركية و​الشعب اللبناني​ الطرابلسي والشمالي".

من جهته، رحب قمرالدين بالفكرة، مؤكدا "حرصه وحرص أعضاء المجلس البلدي على دعم هكذا مشاريع حيوية ضرورية للمدينة".