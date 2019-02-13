الحرس الثوري: الانتحاري قاد سيارة مفخخة استهدفت حافلة الجنود

أكد مقر عمليات "قدس" التابع للقوة البرية للحرس الثوري الإيراني، في بيان، أن عددا من عناصره قتلوا واصيبوا خلال هجوم انتحاري وقع في الطريق الواصل بين خاش وزاهدان اثر استهداف الحافلة التي تقلهم.
واوضح أنه "اثر الهزيمة المنكرة للاستكبار العالمي من قبل الشعب الايراني الابي والبطل في احتفالات الذكرى السنوية الاربعين للثورة الاسلامية والمسيرات الرائعة والمحطمة لهيبة الاعداء في 11 شباط، قام الارهابيون التكفيريون ومرتزقة اجهزة المخابرات التابعة لنظام الهيمنة والاستكبار، باستهداف حافلة تقل جنود الاسلام الغيارى الذين كانوا عائدين الى مناطق سكناهم بعد انتهاء مهمة حراسة الحدود، بواسطة هجوم انتحاري استهدفهم على الطريق الواصل بين بلدة خاش ومدينة زاهدان مركز محافظة سيستان وبلوشستان".
ولفت إلى أن "الانتحاري قاد سيارة مفخخة استهدفت حافلة تقل عناصر احدى الوحدات التابعة لمقر عمليات "قدس" التابعة للقوة البرية للحرس الثوري، مما ادى الى مقتل واصابة مجموعة من حراس الحدود".
وشدد على انه سيتم لاحقا اطلاع الشعب الايراني "المنجب للشهداء" على المزيد من التفاصيل.
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