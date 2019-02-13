أفادت قناة "​الميادين​" بأن "هناك مساع أميركية حثيثة لجمع رئيس الوزراء الاسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ بوزراء خارجية عرب خلال مؤتمر وارسو".

كانت هذه تفاصيل خبر الميادين: مساع اميركية حثيثة لجمع نتانياهو بوزارء خارجية غرب في مؤتمر وارسو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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