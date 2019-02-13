نتانياهو: العلاقات الخارجية الإسرائيلية تشهد دفئا كبيرا

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​، في تصريح صحفي في ​وارسو​، "أنني آتي للتو من لقاء ممتاز عقدته مع وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي، وبحثنا خطوات أخرى نستطيع أن نتخذها سوية مع دول في المنطقة من أجل دفع المصالح المشتركة قدما".

ولفت إلى "أنني أذهبُ من هنا إلى لقاء ضد ​إيران​ يحضره 60 وزيرا للخارجية وممثلا من دول ​العالم​"، مشيراً إلى أن "المهم هو عقد اللقاء وهذا هو لقاء علني وليس سريا لأن هناك لقاءات سرية كثيرة. هذا هو لقاء علني مع ممثلين عن دول عربية بارزة تجلس مع إسرائيل من أجل دفع المصلحة المشتركة قدما وهي عبارة عن محاربة إيران".

وشدد نتانياهو على أن "ما نقوم به هو إبعاد إيران عن ​سوريا​. نحن ملتزمون بالقيام بذلك وسنواصل القيام بذلك. ​الطقس​ في وارسو بارد حاليا ولكن العلاقات ​الخارجية الإسرائيلية​ تشهد دفئا كبيرا".