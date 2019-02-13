قاسمي: الانتقام قادم من منفذي الهجوم ضد حافلة الحرس الثوري وداعميهم بالمنطقة

لفت المتحدث باسم ​وزارة الخارجية الإيرانية​ ​بهرام قاسمي​ إلى أن "منفذي الهجوم على ​حافلة​ الحرس الثوري تلقوا دعما عسكريا وماديا من دول في المنطقة"، مشيرةً إلى أن "الانتقام قادم من منفذي الهجوم ضد حافلة الحرس الثوري وداعميهم في المنطقة".

وادى ال​تفجير​ إلى مقتل 20 عنصراً من ​الحرس الثوري الإيراني​ على الأقل قتلوا وأصيب 20 آخرين بتفجير انتحاري استهدف حافلة كانوا يستقلونها في مدينة زهدان بمحافظو ​بلوشستان​ جنوب شرق إيران.

وكانت الحافلة تحمل كوادر الحرس الثوري في منطقة جانعلي في الطريق الواصل بين مدينة خاش ومركز المحافظة مدينة زاهدان.

فيما أعلنت جماعة "​جيش العدل​" عن تبنيها للهجوم على قافلة للحرس الثوري الإيراني في بلوشستان جنوب إيران.