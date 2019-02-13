مادورو: الحكومة الموازية لعبة فاشلة ومحاولة لاستدعاء التدخل الخارجي

رأى الرئيس الفنزويلي ​نيكولاس مادورو​ في مقابلة عبر قناة الميادين، أن الحكومة الموازية لعبة فاشلة ومحاولة لاستدعاء التدخل الخارجي في البلاد، مؤكدا ان كل الاستطلاعات الجدية تظهر أن الغالبية العظمى من الفنزويليين تعترف بي رئيسا شرعيا ودستوريا. ولفت الى ان هناك محاكاة لحكومة لا وجود لها واستخدام معارضين يعيشون في الخارج ومنحهم لقب "ممثلين سياسيين" كاشفا ان الخطوات القضائية بدأت كي تأخذ العدالة مجراها تجاه ما جرى من اغتصاب للسلطة واستهزاء بالدستور ، وعاجلا أم آجلا سيكون على غوايدو المثول أمام العدالة والقانون.

وشدّد مادورو على ان الضرر ليس في وجود المعارضة بل في أن زعماءها دمى وضعوا أنفسهم في خدمة السياسة المناهضة للوطن، فنحن نحترم المعارضة ولديها جميع الضمانات للعمل السياسي في البلاد ونحن أجرينا 25 عملية انتخابية خلال 20 عاما وفزنا في 23 منها وفازوا هم مرتين الثورة أكملت عامها العشرين والمعارضة كانت دائما موجودة مؤكدا ان الهدف واحد ممّا يحصل اليوم، وهو السيطرة على فنزويلا وإخضاعها والاستيلاء على ثرواتها الطبيعية. وأشار الى ان الأزمة مختلقة بتواطؤ من جهات داخلية على الصعيدين الاقتصادي والسياسي وهي من صنع واشنطن وبدعم من الحكومات التابعة لها في الغرب. وكشف ان أي عرض بالتسوية والتنحي مرفوض وهم لم يعرضوا أي شيء من ذلك لأنهم يعرفون الإجابة عليه مسبقاً.

مادورو أشار من جهة اخرى الى ان فنزويلا لن تتخلى أبدا عن القضية الفلسطينية والقضايا العربية، وانا أشعر أنني فلسطيني وعربي وجزء من هذه القضية التاريخية بكل صدق وعمق، وأطمئن الاسرى والمضطهدين أن الرئيس الذي ترونه أمامكم في فنزويلا يعتبر نفسه رئيساً فلسطينياً، مرسلا محبته للأسرى والمضطهدين من الشعب الفلسطيني ومشددا على أن التزامنا معهم ثابت، وفي ما خص ما يتم تناقله عن تعاون بلاده مع حزب الله ، أكّد مادورو انهم يكذبون بخصوص مسألة وجود خلايا لحزب الله في فنزويلا فنحن ليس لدينا علاقات مع حزب الله لكننا نحترمه كقوة سياسية في لبنان، والحزب أصدر بياناً بالتضامن مع الثورة البوليفارية وفنزويلا، ونحن نقدر ذلك، مؤكدا ان هذه هي حدود علاقاتنا بحزب الله وكل شيء آخر هو خرافة تهدف لتبرير العدوان على فنزويلا.