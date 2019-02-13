ذكرت "وكالة ​الصحافة​ الفرنسية" أن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ أكد مجدداً بأنه يدرس "كل الخيارات" بشأن الأزمة في ​فنزويلا​. وأوضح ترامب أن مادورو ارتكب "خطأ فظيعا" بمنعه وصول المساعدات الأميركية لفنزويلا.

كانت هذه تفاصيل خبر أ.ف.ب: ترامب يؤكد بأنه يدرس "كل الخيارات" بشأن الأزمة في فنزويلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.