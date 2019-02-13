الجمال: التعديلات الدستورية تعميق للديمقراطية واستمرار للنهضة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي:

قال النائب سعد الجمال، إن التعديلات الدستورية، تصب فى تعميق الديمقراطية، خاصة أنها تعني أن يحكم الشعب نفسه بنفسه، كما أن التهميش والإقصاء ضد الديمقراطية.

وأضاف الجمال، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأربعاء، أن مصر حققت نجاحات كبيرة فى السنوات القليلة الماضية فى تحقيق اقتصاديًا وأمنيًا، لاسيما أن مصر تبوأت مقعد غير دائم فى مجلس الأمن لمدة عامين، فضلا عن ترأس مصر لمجموعة مكافحة الإرهاب فى مجلس الأمن.

وأوضح أن مصر على المستوى الإفريقى تقلدت رئاسة دول الاتحاد الإفريقى، كما أن البرلمان المصري يقود الاتحاد البرلمانى العربي.

وقال الجمال "إن التطور والتغيير فى مراحل الشعوب هو سنة الحياة وهناك متغيرات طرأت تتطلب تعديله"، معلنًا موافقته على التعديلات الدستورية من أجل استمرار النهضة الكبيرة التي شهدتها البلاد.​