"المحكمة تعاين بنفسها".. شهادات جديدة من موقع هجوم مارمينا الإرهابي – صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر الحلاوي:

استيقظ أهالي شارع مساكن أطلس بمنطقة حلوان جنوب محافظة القاهرة، اليوم الأربعاء، على صوت "سارينة" دورية شرطية تجوب المنطقة التي انتاب سكانها حالة من الخوف والهلع، خلال تأمين هيئة محكمة جنايات القاهرة التي انتقلت إلى مسرح الهجوم المسلح من قبل إرهابي استهدف كنيسة مارمينا في 29 ديسمبر 2017؛ لاستجلاء الحقيقة.

في البداية عاينت محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، موقع الجريمة وأماكن إطلاق النيران، وسقوط الضحايا، في غياب المتهم الذي أكد الأمن تعذر حضوره خوفا من بطش أهالي الشهداء به، واستمعت المحكمة خلال المعاينة إلى أقوال شهود العيان، وأعدت رسم كروكي لمسرح الجريمة، ورصدت المعاينة المنازل والشوارع المحيطة بالكنيسة.

حركة لا تتوقف من أفراد فريق التأمين، فيما شكل الضباط المتواجدة لمجموعات دائرية وفريق من السيارات لمنع المرور بالشارع حتى تنتهي المحكمة من الانتهاء من المعاينة.

وعاينت المحكمة موقع استهداف عدد من الأقباط بمحل العدوى للأجهزة الكهربائية، بمساكن أطلس بحلوان، وأكد شهود العيان قيام المتهم إبراهيم إسماعيل بإطلاق الأعيرة النارية تجاه المحل مما أسفر عن استشهاد عاطف شاكر وشقيقه روماني ثم أطلق النار بكثافة تجاه عمر محمد وآخرين؛ ليتمكن من الهرب ثم استقل دراجته البخارية وتوجه صوب كنيسة مارمينا وعقد العزم على قتل المسيحيين رواد الكنيسة.

"أنا كنت معين خدمة على بوابة الكنيسة وسمعت صوت إطلاق رصاص، بعدها لقيت الشهيد رضا عبدالرحمن، أمين شرطة بقسم حلوان، صرخ قبل مقتله وقال اقفل الباب"، قالها محمد السيد أحد شهود العيان، مكملًا: "قفلت بسرعة الباب لكن المصلين بالكنيسة حاولوا الهرب ووقتها رفضت خروجهم خوفا على حياتهم وقام المتهم بإطلاق الرصاص على بوابة الكنيسة بشكل عشوائي، ما أسفر عن استشهاد اثنين خلف البوابة واستمر في إطلاق النار على الكنيسة أكثر من نصف ساعة"، موضحًا أن المتهم كان يرتدي خوذة وجاكت وبنطلون جينز.

تجولت هيئة المحكمة في مكان الواقعة خلال الاستماع إلى شهادة يونس مصطفى -شهرته صلاح الموجي- الذي قال إنه استيقظ يوم الحادث على ضرب النار، واعتقد أنه حادث ثأر، ولكن بعدها علم أنه هجوم على الكنيسة فأسرع إلى مكان الحادث، وتمكن من السيطرة على المتهم قبل هروبه.

الضابط أشرف عبد العزيز، مأمور قسم حلوان، أوضح أنه تلقى بلاغًا وقت الحادث فتوجه على الفور إلى المكان، وشاهد المتهم يطلق النار بالشارع الغربي فأخذ ساتر خلف عربة فول في تقاطع الشارع الغربي وتعامل مع المتهم وأطلق عليه رصاصتين، وتمكن بمساعدة صلاح الموجي، وعدد من الأهالي من السيطرة على المتهم، وبتفتيشه عثروا معه على قنبلة وسلاح آلي، ومجموعة من الخزن.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، أجلت أولى جلسات محاكمة 11 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميا بالهجوم على "كنيسة مارمينا بحلوان" إلى جلسة ٢٤ فبراير، للاطلاع على أحراز القضية، ومشاهدة مقاطع الكاميرات الخاصة بالكنيسة.

يذكر أن المتهم إبراهيم فتح النار على قوة تأمين كنيسة مارمينا وعلى المواطنين في الشوارع المجاورة، ما أسفر عن استشهاد أمين شرطة و8 مواطنين وإصابة 5 آخرين.

وكشفت وزارة الداخلية أن إبراهيم سبق قيامه منفرداً بتنفيذ عدة حوادث إرهابية، منها التعدي على منفذ تحصيل رسوم الطريق بنطاق مركز الواسطى بمحافظة بنى سويف، والتعدي على مقهى العياط، والتعدي على منفذ تحصيل الرسوم بالعياط، وقتل مواطن والاستيلاء على سيارته بمنطقة حلوان.

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