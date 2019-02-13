بالصور.. تدشين مبادرة "معا لأسرة مستدامة" في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفرالشيخ - إسلام عمار:
نظمت جمعية التنمية المستدامة بمدينة دسوق في كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، مؤتمرا لتدشين مبادرة "معا لأسرة مستدامة"، بقاعة حديقة الأسرة والطفولة، على ضفاف نهر النيل فرع رشيد، بمدينة دسوق، وذلك لدعوة الأسر المصرية لترتيب أوضاعها نحو تنمية محققة تسعد أفراد الأسرة.
جاء ذلك بحضور الشيخ يوسف مغازي، من علماء الأزهر الشريف، ومبعوث الأزهر في دولة جنوب إفريقيا، والقمص بطرس بطرس بسطروس، وكيل مطرانية كفر الشيخ، وعضو بيت العائلة المصرية، ومحمد أبو زور، نقيب معلمي غرب كفر الشيخ.
وقال الدكتور شريف الطحان، رئيس مجلس إدارة جمعية التنمية المستدامة، بمدينة دسوق، إن الجمعية لها عدة أهداف تسعى لتحقيقها على أرض الواقع من خلال تحقيق التنمية المستدامة.
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