السعودية: نشارك مع 70 دولة في قمة وارسو ضد تهديد إيران

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365 أعلنت المملكة العربية السعودية مشاركتها في قمة وارسو، مشيرة إلى أنها بالانضمام إلى الدول الأخرى المشاركة تتخذ موقفا لمواجهة التحديات التي تهدد الشرق الأوسط وعلى رأسها النظام الإيراني.

وقال السفير السعودي لدى الولايات المتحدة الأمريكية خالد بن سلمان، الأربعاء، إن المملكة تنضم إلى حوالي 70 دولة في قمة وارسو لاتخاذ موقفا ضد التحديات التي تهدد الأمن والسلم في المنطقة وعلى رأسها "الراعي الأول للإرهاب في العالم، النظام الإيراني".

وأضاف في تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر أن النظام الإيراني مستمر في جهود زعزعة أمن واستقرار المنطقة، بما في ذلك إطلاق الصواريخ على المدنيين في المملكة واليمن".

ودعت واشنطن لقمة وارسو لمواجهة التحديات في الشرق الأوسط، ويرأس وفدها وزير الخارجية مايك بومبيو بجانب نائب الرئيس مايك بنس والمستشار بالبيت الأبيض جاريد كوشنر.

وتركز القمة على ما وصف بأنه مواجهة للخطر الإيراني في الشرق الأوسط، بجانب السعي لإقناع الأطراف المشاركة وعلى رأسها دول عربية وإسرائيل بالموافقة على خطة ترامب من أجل السلام والمعروفة بصفقة القرن.

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