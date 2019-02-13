بولندا توافق على شراء قاذفات صواريخ أمريكية الصنع

محمد اسماعيل - القاهرة - وارسو - (د ب أ) وافقت بولندا على شراء قاذفات صواريخ أمريكية بقيمة 414 مليون دولار، حسبما أعلنت وزارة الدفاع البولندية في وارسو.

ووقعت الحكومة في وارسو على اتفاقية شراء لتسلم 20 قاذفة صواريخ من طراز( اتش إم أيه أر إس )، قبل عقد مؤتمر مشترك حول الشرق الأوسط اليوم الأربعاء.

وبحسب وزارة الدفاع، سيتم تسليم قاذفات الصواريخ على مراحل بذخيرتها إلى بولندا حتى عام 2023.

وقال وزير الدفاع ماريوش بلاشتشاك إن صفقة الأسلحة تعد خطوة مهمة نحو تحديث الجيش البولندي،ومن شأنها أن تجعل البلاد أكثر أمنا.

وأكد نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس لبولندا خلال مراسم التوقيع أن واشنطن تقف إلى جانبها.



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