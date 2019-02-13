مقتل 27 وإصابة 20 آخرين من الحرس الثورى الإيراني جراء هجوم انتحارى

أكد الحرس الثوري الإيراني في بيان، الأربعاء، على أن حافلة تقل أعضاءه تعرضت لهجوم انتحاري بسيارة ملغومة.
وقالت وكالة أنباء تسنيم إن 20 من أفراد الحرس الثوري قتلوا وأصيب عدد مماثل، في الهجوم الذي وقعجنوب شرقي البلاد، ثم رفعت عدد القتلى إلى 27، حسب شبكة سكاى نيوز عربية.
وأضاف المصدر أن الهجوم استهدف حافلة كانت تقل أفراد الحرس الثوري، على الطريق بين مدينتي زاهدان وخاش في مقاطعة
وفي وقت لاحق، أعلنت جماعة جيش العدل البلوشي مسؤوليتها عن الهجوم، مشيرة إلى أنه تم بقنبلة.
ووقع الهجوم في منطقة مضطربة قرب حدود باكستان، حيث تنشط جماعات متشددة ومهربو المخدرات.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، إن طهران "ستنتقم من منفذي الهجوم".
ونقلت وكالة "فارس" للأنباء عن قاسمي قوله، إن "الجيش والمخابرات سينتقمان".
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