عقوبات أمريكية على 9 إيرانيين ومؤسستين إيرانيتين

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الأربعاء، عقوبات جديدة على 9 إيرانيين و مؤسستين إيرانيتين.
وذكرت الوزارة -في بيان أوردته قناة (العربية) الإخبارية - أن واشنطن تتهم ضابطة أمريكية بالتجسس لصالح الحرس الثوري الإيراني، موضحة أن الضابطةالمتهمة بالتجسس قدمت معلومات عن زملائها، وكشفت أسماء شخصيات أمنية لإيران.
وقالت الوزارة إن الضابطة تدعى مونيكا وايت، والمعلومات التي قدمتها الضابطة المتهمة لإيران قد تسبب ضررا
وفرضت وزارة الخزانة عقوبات على مؤسسات على صلة بالضابطة الأمريكية المتهمة بالتجسس، لافتة إلى إن إيران استهدفت مؤسسات رسمية ومرافق حيوية بهجمات إلكترونية.
كما اتهمت الوزارة 4 إيرانيين بشن هجمات إلكترونية على مسؤولين أمريكيين، مؤكدة إن الحرس الثوري استخدم مؤتمرات "الأفق الجديد" للتجسس وتجنيد العملاء.
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