كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيران.. "جيش العدل" يتبنى الهجوم الانتحاري على الحرس الثوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت وكالة أنباء فارس أن تنظيم "جيش العدل"، وهو جماعة متطرفة تنشط في جنوب إيران، أعلن مسؤوليته اليوم الأربعاء عن هجوم استهدف الحرس الثوري الإيراني ما أسفر عن مقتل 20 شخصاً.

وقال الحرس الثوري في بيان اليوم إن "حافلة تقل أعضاءه تعرضت لهجوم انتحاري بسيارة ملغومة".

وحسب وسائل الإعلام الإيرانية، قتل 20 من الحرس الثوري الإيراني فيما أصيب حوالي 20 آخرين بجراح في حصيلة أولية بعد تفجير حافلة كانت تقلهم قرب مدينة زاهدان جنوب شرق إيران.