صهر الرئيس الأمريكي وكبير مستشاريه المقرب من إسرائيل على أبواب المغرب

بعد الزيارة الرسمية التي قام بها «تحالف اليهود الجمهوريين»، المعروف اختصارا بـRJC، إلى المغرب، والتي استقبله فيها وزير الخارجية والتعاون، ناصر بوريطة، وفي ظل إصرار وسائل إعلام إسرائيلية على زيارة محتملة لرئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، للمغرب، أعلن موقع منظمة Cleveland Jewish news اعتزام صهر الرئيس الأمريكي وكبير مستشاريه المقرب من إسرائيل، جاريد كوشنير، القيام بزيارة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تشمل كلا من البحرين وقطر والسعودية وسلطنة عمان والإمارات، «ومن المحتمل أن تشمل المغرب أيضا».
الجولة مخصصة، حسب المصدر نفسه، لدعم خطة ترامب المعروفة بـ«صفقة القرن»، والتي تنتصر لإسرائيل على حساب الحقوق التاريخية للفلسطينيين.
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