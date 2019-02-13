كأس الكنفدرالية الافريقية..الرجاء يكتفي بتعادل “مر” أمام أوتوهو

تعادل فريق الرجاء الرياضي، اليوم الأربعاء، أمام ضيفه أوتو هو بدون أهداف، برسم الجولة الثانية من دور مجموعات كأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم، بملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط.

وفشل النسور الخضر خلال الجولة الأولى من ترجمة المجاولات للتقدم أمام الضيوف، بعد تألق حارس أوتو هو الكونغولي، وغياب التركيز عن تسديدات مهاجمهي النسور الخضر.

واضطر باتريس كارتيرون، مدرب الرجاء الرياضي، إلى إجراء تغييرات هامة بالشوط الثاني من اللقاء، بمنح الفرصة للثنائي عبد الإله الحافيظي، وسفيان الرحيمي، مكان كل من محسن ياجور، ومحمود بنحليب، هداف النسخة السابقة لكأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم.

في المقابل، سيخوض فريق نهضة بركان بعد حوالي الساعة مباراته الثانية بدور مجموعات كأس “الكاف” أمام حسنية أكادير، بعد أن أوقعت القرعة ممثلي الكرة الوطنية في المجموعة ذاتها (حسنية أكادير – الرجاء – نهضة بركان- أوتوهو).

يشار، إلى أن الرجاء الرياضي رفع رصيده بعد التعادل إلى نقطتين رفقة أوتوهو، في انتظار نتيجة القمة المغربية- القارية بين نهضة بركان وحسنية أكادير، التي ستقام بالملعب البلدي ببركان.