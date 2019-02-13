محمد مشبال: هناك دخلاء على مجال البلاغة

زيد فاخي

قال محمد مشبال، أكاديمي وناقد مغربي، خلال ندوة في معرض الكتاب في الدارالبيضاء، يوم أمس الثلاثاء، إن مجال البلاغة الأدبية يحتوي على عدد من الدخلاء، وأضاف ”لم أكن مقتنعا بما كنت أفعله في البداية، ولكن استحضاري لنموذج الجاحظ كقدوة، جعلني أكتب في البلاغة، فكان كتابي ”خطاب الأخلاق والهوية في رسائل الجاحظ”، الذي وصل إلى القائمة النهائية لجائزة زايد للكتاب”.

وأكد مشبال أنه أراد أن يقول كل شيء في كتابه: “في بلاغة الحجاج: نحو مقاربة بلاغية حجاجية لتحليل الخطابات”، الذي فاز بجائزة الشيخ زايد للكتاب في دورتها الثانية عشرة في فرع الفنون والدراسات النقدية.

وجدير بالذكر أن محمد مشبال يترأس فرقة البلاغة وتحليل الخطاب في كلية الآداب جامعة عبد المالك السعدي بتطوان. وفائز بجائزة الشيخ زايد للكتاب عام 2018.

ولدى مشبال عدة كتب، منها: “البلاغة والسرد: جدل الحجاج والتصوير في أخبار الجاحظ” (2010)، “البلاغة والأدب: من صور اللغة إلى صور الخطاب” (2010)، “الحجاج في التواصل” (ترجمة بالاشتراك، 2013)، “الهوى المصري في خيال المغاربة” (2014)، “خطاب الأخلاق والهوية في رسائل الجاحظ: مقاربة بلاغية حجاجية” (2015). شارك في ترجمة موسوعة أكسفورد للبلاغة (2015).

*صحافي متدرب