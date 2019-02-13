بعد أشهر من الحرية..اعتقال امرأة الأعمال هند العشابي من جديد

بعد أشهر من مغادرتها السجن، بعد انقضاء عقوبتها السجنية التي أمضتها بتهمة الخيانة الزوجية، اعتقلت عناصر الأمن بمدينة الدار البيضاء، عشية اليوم الأربعاء، سيدة الأعمال هند العشابي.

وأوضحت مصادر أمنية، أنه جرى اليوم الأربعاء، توقيف هند العشابي بمدينة الدار البيضاء، بسبب شكاية وجهت إليها، ووضعت رهن الحراسة النظرية، فيما ترجح مصادر مقربة من القضية أن يكون توقيف العشابي اليوم بسبب إصدارها شيكات بدون رصيد.

وقالت مصادر “اليوم 24” إن “العشابي مدينة بمبالغ ضخمة لعدد من الأشخاص، والتي قدمت مقابلها شيكات بدون رصيد”، ومن بين الأشخاص الذين “تابعوا امرأة الأعمال المثيرة للجدل لاسترجاع أموالهم، مالكة فيلا “جوهرة” للحفلات بالرباط”. هذه الأخيرة، تقول مصادر الموقع “قدمت لعائلة العشابي مبلغا ماليا قيمته 200 مليون سنتيم، خلال فترة اعتقالها السابقة، وذلك بعدما دخلت في أزمة مالية خانقة”. غير أنه، وبعد مغادرتها السجن “لم تعد المبالغ لأصحابها، ولم تعد ترد على اتصالاتهم، في حين كانت تظهر تؤطر لقاءات خيرية وتدعمها”، تقول مصادر “اليوم24”.

يشار إلى أن العشابي، التي غادرت أسوار السجن في شهر غشت الماضي، بعدما قضت محكمة الاستئناف بالرباط، في مارس 2017، بتخفيض الحكم الابتدائي في حق هند العشابي من ثلاث سنوات إلى سنتين، وأدانت المحكمة العشابي بتهمتي تزوير العقود والخيانة الزوجية، في حين قضت في حق كريم بناني وأختها نزهة العشابي بتهمة التزوير فقط.