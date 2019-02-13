– إدارة نهضة بركان تعتذر لجماهير الحسنية وتطبع تذاكر جديدة -بلاغ

نشرت إدارة نادي نهضة بركان، اليوم الأربعاء، بلاغا استعجاليا، تعتذر من خلاله لجماهير الحسنية، مشيرة إلى أن الخطأ الذي تم تسجليه بتذاكر الفريق أمام حسنية أكادير غير مقصود.

وأشار البلاغ إلى أن “مجلس إدارة نادي نهضة بركان عن اسفه الشديد بخصوص تسمية النادي و شعار الفريق السوسي، مشيرة إلى أنه خطأ مطبعي غير مقصود من طرف المطبعة المكلفة بتذاكر المباراة التي ستجمع النادي البرتقالي بضيفه حسنية أكادير”.

وأوضح البلاغ أن “مجلس إدارة نادي نهضة بركان تؤكد أن الخطأ المطبعي الغير المقصود لن يؤثر على العلاقة المتينة التي تجمع بين بركان وأكادير منذ القدم”.

وشدد مجلس إدارة نادي النهضة البركانية على: “اسفه الشديد للفريق الضيف حسنية أكادير، ولجماهيره الكبيرة، كما عاد ليرحب به مجددا بالأنصار بمدينة بركان.”.

وختم مجلس إدارة النادي المضيف ببلاغه قائلا: “أنه تم تدارك الموقف بتصحيح الخطأ وطبع تذاكر جديدة يتن اقتناؤها حاليا، متمنين أن تسود المباراة الطابع الكروي الخالص، مع التوفيق لكلا الفريقين”.

يشار أن فريق النهضة البركانية، يستقبل اليوم الأربعاء بداية من الساعة الثامنة ليلا، ضيفه فريق حسنية أكادير، في ثاني ظهور للفريقين في دور مجموعات كأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم، في الملعب البلدي في مدينة بركان.