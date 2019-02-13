انت الان تتابع تفاصيل خبر إيران.. 20 قتيلاً من "الحرس الثوري" في تفجير انتحاري والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 13 فبراير 2019 08:06 مساءً - قتل 20 عنصراً من الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، إثر تفجير انتحاري في حافلة للحرس الثوري، بمدينة زاهدان جنوب شرقي إيران.

وذكرت وكالة فارس الإيرانية أن التفجير وقع في حافلة كانت تسير بمنطقة جانعلي على الطريق الواصل بين مدينة خاش ومركز المحافظة مدينة زاهدان.

وأكدت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" أن 20 شخصاً من الحرس الثوري قتلوا وجرح 20 آخرون، خلال تفجير قنبلة استهدفت حافلة كانت تقلهم.

وفي تعليق للخارجية الإيرانية، قالت إن "منفذي الهجوم على حافلة الحرس الثوري تلقوا دعماً عسكرياً ومادياً من دول في المنطقة"، لكنها لم تحددهم.

وفي وقت لاحق، تبنت جماعة "جيش العدل" الهجوم، بحسب وكالة "رويترز"، دون تفاصيل إضافية.

و"جيش العدل" هي جماعة معارضة مسلّحة تنشط في محافظة سيستان وبلوشستان، وأُسست عام 2012.

وفي الثاني من فبراير الجاري قُتل إيراني وأُصيب 5 آخرون في استهداف جيش العدل لأحد مقرات الباسيج التابع للحرس الثوري الإيراني، جنوب شرقي البلاد.

يُذكر أن انفجارين انتحاريين وقعا، نهاية يناير الماضي، أمام مركز الشرطة في مدينة زاهدان جنوب شرقي إيران، ما تسبّب بمقتل ضابط وإصابة 3 آخرين.