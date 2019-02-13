الان تتابع عاجل.. الرئاسة الجزائرية: إقالة المدير العام للأمن الوطني مصطفى لهبيري والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلنت مؤسسة الرئاسة الجزائرية، قبل قليل، إقالة المدير العام للأمن الوطني مصطفى لهبيري. كما أعلنت تسمية عبدالقادر قارة بوهدبة مديراً عاماً للأمن العام الجزائري.

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