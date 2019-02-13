الان تتابع عاجل .. ترامب يجدد التأكيد على أنه لا يستبعد أي خيار للتعامل مع الأزمة في فنزويلا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات قال الرئيس المتنازع على ولايته نيكولاس مادورو، إنه عاجلا أم آجلا سيخضع رئيس المعارضة الفنزويلية جوايدو للمحاكمة لخرقه دستور البلاد. من جهة أخرى، جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التأكيد على أنه لا يستبعد أي خيار للتعامل مع الأزمة في فنزويلا.

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