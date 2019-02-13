الان تتابع واشنطن تفرض عقوبات جديدة على 9 أشخاص وشركتين على صلة بإيران والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، الأربعاء، عقوبات جديدة على 9 أشخاص وشركتين على صلة بإيران. وذكر بيان الوزارة أن مليشيا الحرس الثوري الإيراني استخدمت مؤتمرات شركة “نيو هوريزون” لجمع المعلومات الاستخباراتية وتجنيد العملاء. وأكدت الولايات المتحدة أنها ستوجه اتهامات إلى 4 إيرانيين لاستهدافهم موظفين في الحكومة الأمريكية بهجمات إلكترونية. وأعادت الولايات المتحدة في نوفمبر الماضي فرض عقوبات اقتصادية، وشددت عقوبات أخرى على قطاعات النفط والبنوك والنقل الإيرانية، وذلك بعد أن انسحبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015، وتعهدت بمزيد من التحركات للضغط على طهران بسبب سياستها العدائية إقليميا ودوليا.

كانت هذه تفاصيل خبر واشنطن تفرض عقوبات جديدة على 9 أشخاص وشركتين على صلة بإيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.