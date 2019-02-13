الان تتابع المملكة ترفع الحظر عن سفر المواطنين إلى لبنان والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أعلنت المملكة العربية السعودية، قبل قليل، عن رفع الحظر المفروض على سفر مواطنيها إلى لبنان.
وقال السفير السعودي لدى بيروت، وليد البخاري في تغريدة على “تويتر”: “نظرا لانتفاء الأسباب الأمنية التي دفعتنا لتحذير رعايانا من السفر ونتيجة التطمينات التي تلقيناها من الحكومة نرفع تحذيرنا للمواطنين المسافرين إلى لبنان”.
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