مجلس النواب الأمريكي ينفي دعم الكونجرس للتدخلات العسكرية في فينزويلا

قال إليوت إنجيل رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكى، اليوم الأربعاء، إن الكونجرس لن يدعم تدخلا عسكريا أمريكيا فى فنزويلا رغم تصريحات للرئيس دونالد ترامب تلمح إلى أنه سيقدم على مثل هذا التدخل.
وقال إنجيل، وهو ديمقراطي، فى مستهل جلسة بشأن الوضع السياسى المضطرب فى البلد العضو فى منظمة أوبك "أشعر بالقلق إزاء تهديد الرئيس باستخدام القوة العسكرية وتلميحاته إلى أن التدخل العسكرى الأمريكى ما زال خيارا. أريد أن أوضح للحاضرين وأى شخص آخر يشاهدنا: التدخل العسكرى الأمريكى ليس خيارا".
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