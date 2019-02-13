أفاد مراسل "​النشرة​" في حاصبياب ان "دورية من مخابرت ​الجيش اللبناني​ أوقفت في مخيم سردا قضاء ​مرجعيون​ 3 سوريين وهم ج.م.أ وخ.م.أ بسبب إقامات منتهية الصلاحية والثالث م.ج.أ لدخوله المنطقة خلسة وقد تم تسليمهم جميعا إلى ​الشرطة العسكرية​ في ثكنة مرجعيون للتحقيق واجراء المقتضى القانوني".

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: توقيف 3 سوريين بسردا بسبب اقامات منتهية الصلاحية ودخول المنطقة خلسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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