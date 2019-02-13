استقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي ​اللواء عماد عثمان​، في مكتبه بثكنة المقر العام مفتي بعلبك - الهرمل الشيخ ​خالد الصلح​ يرافقه مستشار دار الفتوى الحاج ​محمد ياسين​، في زيارة جرى في خلالها بحث أمور بقاعية عامة.

كانت هذه تفاصيل خبر اللواء عثمان عرض الأوضاع في البقاع مع المفتي خالد الصلح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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