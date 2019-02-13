نديم الجميل من ساحة ساسين: مستعدون لحمل السلاح وأن نقف في وجهكم

لفت عضو كتلة "الكتائب" النائب ​نديم الجميل​، في كلمة له خلال الوقفة التضامنية مع ​بشير الجميل​ في ​ساحة ساسين​، الى أن "عملية التطاول وصلت الى أهم رمز لدينا هو بشير الجميل، تداعينا اليوم اعتراضا لشيء حصل في ​المجلس النيابي​ خلال مناقشة ​البيان الوزاري​، فأحد نواب "​حزب الله​" تعدى على أهم رمز هو بشير، هم حاول أن يخوننا ويخونوا القضية التي استشهد من اجلها بشير، وحاولوا تخوين فترة رئاسة بشير لـ21 يوم"، معتبرا أن "الذي تعود على الخيانة يخون الآخرين".

وأشار الى أنه "إذا نريد أن نبني دولة قوية يجب أن نحترم بعضنا البعض،و إذا لم يحترموننا فلن نحترمهم، هذا ​السلاح​ الذي يهدودنا به لم يرعبنا وكلامهم لن يرعبنا"، مضيفا: "الدولة التي نطالب فيها هي الدولة القوية وأن يكون جميع المواطنين سواسية".

وأعلن الجميل "أننا مستعدون لحمل السلاح وأن نقف في وجهكم. لا أريد أن نصل الى هذا الظرف لكن لا تضعوننا في الزاوية ولا تتعدوا على رموزنا بشير الجميل خط أحمر".