الحريري: الطائف وضع حدا للحرب الاهلية وشكل دستورا جديدا للبنان

لفت رئيس الحكومة سعد الحريري في كلمة له خلال منتدى "الطائف إنجازات وأرقام وشركاء" الذي تنظمه مؤسسة الحريري بالتعاون مع السفارة السعودية، الى أن "هذا المنتدى يحفل اسم الطائف وأصبح أبعد من مؤتمر في السعودية، الطائف وضع حدا للحرب الاهلية وهو وثيقة وفاق شكلت دستورا جديدا للبنان وأصبح نموذجا للعديدمن الدولة في المنطقة الطواقة الى الأمان".
كما شكر الحريري الملك السعودي سلملن بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على ايفاد الموفد الملكي السعودي المستشار نزار العلولا ليكون معنا اليوم، "تأكيدا على وقوف المملكة الدائم الى جانب لبنان، وشكرا الى السفير السعودي وليد البخاري ولمؤسسة الحريري للتنمية البشرية على تنظيم هذا اللقاء.والشكر لكل واحد من المكرمين اليوم فأنتم رفاق درب رفيق الحريري على طريق اعادة الإعمار".
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