الحريري: الطائف وضع حدا للحرب الاهلية وشكل دستورا جديدا للبنان

لفت رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ في كلمة له خلال منتدى "​الطائف​ إنجازات وأرقام وشركاء" الذي تنظمه ​مؤسسة الحريري​ بالتعاون مع ​السفارة السعودية​، الى أن "هذا المنتدى يحفل اسم الطائف وأصبح أبعد من مؤتمر في السعودية، الطائف وضع حدا للحرب الاهلية وهو وثيقة وفاق شكلت دستورا جديدا ل​لبنان​ وأصبح نموذجا للعديدمن الدولة في المنطقة الطواقة الى الأمان".

كما شكر الحريري الملك السعودي سلملن بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على ايفاد الموفد الملكي السعودي المستشار ​نزار العلولا​ ليكون معنا اليوم، "تأكيدا على وقوف المملكة الدائم الى جانب لبنان، وشكرا الى السفير السعودي ​وليد البخاري​ ولمؤسسة الحريري للتنمية البشرية على تنظيم هذا اللقاء.والشكر لكل واحد من المكرمين اليوم فأنتم رفاق درب ​رفيق الحريري​ على طريق اعادة الإعمار".