قاضية التحقيق احالت ملف صوفي مشلب على النيابة العامة للمطالعة

تابعت قاضية التحقيق في ​جبل لبنان​ ساندرا المهتار التحقيقات في ملف الطفلة ​صوفي مشلب​ في جلسة عقدت في قصر العدل-بعبدا. واستمعت الى نقيب الاطباء ​ريمون الصايغ​ في حضور وكيله المحامي عبده لحود.

واستمعت ايضا الى الدكتورة ​كلود سمعان​، في حضور المدعي والد صوفي، فوزي مشلب ووكيله المحامي جورج الخوري، وختمت التحقيق واحالت الملف على ​النيابة العامة​ للمطالعة.