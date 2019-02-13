قاضية التحقيق احالت ملف صوفي مشلب على النيابة العامة للمطالعة

تابعت قاضية التحقيق في جبل لبنان ساندرا المهتار التحقيقات في ملف الطفلة صوفي مشلب في جلسة عقدت في قصر العدل-بعبدا. واستمعت الى نقيب الاطباء ريمون الصايغ في حضور وكيله المحامي عبده لحود.
واستمعت ايضا الى الدكتورة كلود سمعان، في حضور المدعي والد صوفي، فوزي مشلب ووكيله المحامي جورج الخوري، وختمت التحقيق واحالت الملف على النيابة العامة للمطالعة.
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