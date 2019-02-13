بدء الوقفة التضامنية في ساحة ساسين مع بشير الجميل

بدأت الوقفة التضامنية في ​ساحة ساسين​ التي دعا اليها "حزب الكتائب" مع "روح الرئيس ​بشير الجميل​ لوضع حد لحملة التطاول والتمادي وتشويه التاريخ واستنكاراً لما حصل اليوم في ​المجلس النيابي​".

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