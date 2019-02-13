أبي رميا أعلن عن إعطاء الثقة للحكومة: لبناء لبنان القانون والمؤسسات والاحلام

أعلن عضو تكتل "​لبنان​ القوي" النائب ​سيمون أبي رميا​ خلال الجلسة المسائية ل​مجلس النواب​ لمناقشة ​البيان الوزاري​ والتصويت على الثقة ب​الحكومة​ عن "إعطاء الحكومة الثقة النيابية والثقة للنوايا والثقة للاشخاص الذين يكوّنون هذه الحكومة واليوم ليس كالامس وغدا ليس كاليوم والسبب بسيط هو أنني ناضلت على مدى سنوات من اجل رؤية لبنان حر ومستقل واليوم نحن امام محطة جديدة من أجل بناء لبنان القانون ولبنان المؤسسات والاحلام والطموحات واليوم المسؤولية أكبر والتحدي أخطر".

وأكد "سنبدأ بمحاسبة وزراء "​التيار الوطني الحر​" على ادائهم قبل الآخرين لنكون النموذج بالمحاسبة"، متوجهاً إلى الوزراء في الحكومة قائلا: "سنحاسكم إذا نجحتم وسنحاسبكم إذا فشلتم وسأبدأ بعائلتي ومن بعدل انتقل إلى القوى السياسية الاخرى"، مشيراً إلى أنه "إذا كل القوى السياسية تريد ​محاربة الفساد​ فمن هو الفاسد؟".

ولفت إلى "أنني اشهد انني لست فاسدا وارفض ان اكون ضحية "10 عبيد زغار الفساد" ونتمنى ان نعرف من هو الفاسد"، مشيراً إلى "أنني اطلب ان يتحول كلام بعض النواب عن الفساد الى إخبار كي لا نلعب لعبة الفولكلور التي لا توصل الى نتيجة"، مؤكداً أنه "حان الوقت للتحرك الجدّي وأدعو الى أن يكون كلام النواب أمام المجلس النيابي حول الفساد بمثابة اخبار لدى النيابة العامة للملاحقة والمحاسبة".