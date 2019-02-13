بالفيديو.. إحباط تهريب 17 طن ألعاب نارية و1500 "شيشة إلكترونية" لداخل البلاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: نجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بميناء الإسكندرية البحري محاولة تهريب 17 طن ألعاب نارية و1500 جهاز تبخير إلكتروني إلى داخل البلاد. أكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائي بميناء الإسكندرية البحري، قيام "زكريا.ح" باستيراد "حاوية" من خارج البلاد مشمولها "أمتعة شخصية"، وقيامه بإخفاء بضائع محظورة ضمن مشمول الحاوية. عقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة أمنية جمركية لجرد وفحص مشمول الحاوية أسفرت أعمالها عن ضبط "كمية كبيرة من الألعاب النارية مختلفة الأحجام والأشكال" تزن حوالي 17 طن تقريباً وعدد 1500 جهاز تبخير إلكتروني “شيشة إلكترونية" بمشتملاتها". تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.

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