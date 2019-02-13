"الخشت" يفتتح فعاليات الليلة الختامية لمولد السيدة نفيسة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

افتتح الشيخ محمود محمد الخشت، قارئ مسجد السيدة نفيسة، الأمين العام لنقابة القراء، فعاليات الليلة الختامية لمولد السيدة نفيسة، خلال الأمسية الدينية، التي تم عقدها عقب صلاة المغرب بالمسجد.

وتلا الخشت آيات من القرآن الكريم، وسط حضور كثيف من الأهالي والمريدين، الذين أتوا لحضور الليلة الختامية.

ومن المقرر أن يلقي الدكتور مجدي عاشور المستشار العلمي لمفتي الجمهورية كلمة في الأمسية الدينية.

ويحيى الليلة الختامية لمولد السيدة نفيسة، الشيخ محمود التهامي نقيب المنشدين، والشيخ ياسين التهامي عميد المنشدين.