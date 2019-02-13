إنستجرام تختبر خاصية الرسائل المباشرة عبر الويب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عاصم الأنصاري:

نشرت الخبيرة التقنية جان ونج تغريدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تويتر، تكشف عن اختبار انستجرام لخاصية الرسائل المباشرة للمستخدمين عبر الويب، سواء عبر الهاتف أو سطح المكتب.

إذ أن الرسائل المباشرة خاصية ينفرد بها نظامي التشغيل "آي أو إس" و"أندرويد" من التطبيق دون توفرها لمستخدمي المنصة عبر الويب.

ووفق ما ذكر موقع عالم التقنية، تُظهر الصورة التي عرضتها "ونج"، أيقونة الرسائل المباشرة أعلى الواجهة الرئيسة للمنصة في نسخة الويب، والتي ستتيح للمستخدم إرسال الرسائل واستقبالها بما يشمل مشاركة المنشورات وتبادلها بين الأصدقاء، مثل التطبيق في الوقت الحالي.

فيما يتوقع خبراء تقنيون أن هذا الاختبار تعبيرًا عن خطة الدمج التي سبق وأعلنت عنها "فيسبوك" الشهر الماضي لتطبيقاتها الثلاث "ماسنجر" و"واتساب" و"إنستجرام"، وتمكين المستخدمين من تبادل المراسلات فيما بينهم دون شرط توافق التطبيق بين المرسل والمستقبل، حيث أن "واتساب" و"ماسنجر" توفر خاصية المراسلة عبر الويب أما "إنستجرام" فلا تدعم ذلك حتى الآن.

جدير بالذكر أن إنستجرام أطلقت مؤخرًا خاصية الرد على الرسائل من صندوق الوارد لصفحات "فيسبوك".