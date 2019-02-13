قُتل شخص على الأقل وأصيب اثنان آخران؛ جراء انفجار قنبلة في مركبة في العاصمة الصومالية مقديشيو.
وذكرت إذاعة "شابيلي" الصومالية، اليوم الأربعاء، أن الانفجار كان يستهدف مُشرعًا يدعى "علي بيدار".
وأوضحت الإذاعة أن المُشرع لم
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل وإصابة 3 أشخاص في انفجار قنبلة بمقديشيو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.