الجيش اللبناني يتسلم صواريخ موجهة بالليزر من الولايات المتحدة

الجيش اللبنانى

وكالات:

تسلم الجيش اللبناني، اليوم، شحنة من الصواريخ الذكية المتطورة الدقيقة الموجهة بالليزر، من الولايات المتحدة الأمريكية.

وذكرت السفارة الأمريكية في بيروت – في بيان لها اليوم – أن قيمة هذه الصواريخ الموجهة عبر الليزر تقدر بأكثر من 16 مليون دولار، مشيرة إلى أنها تمثل مكونا رئيسيا لطائرات (سوبر توكانو) الحديثة والتي سبق للولايات المتحدة تقديمها إلى القوات الجوية اللبنانية، وتستخدم في الأغراض القتالية والاستطلاع.



وأضاف بيان السفارة الأمريكية: "إن

تسليم هذه الشحنة اليوم يعبر عن التزام حكومة الولايات المتحدة الثابت والحازم بدعم الجيش اللبناني بصفته المدافع الشرعي الوحيد عن لبنان"، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة قامت منذ العام 2005، باستثمار أكثر من ملياري دولار "في شراكتها القوية مع الجيش اللبناني".



من جانبه، اكتفى الجيش اللبناني بإصدار بيان مقتضب ذكر فيه أنه جرى قبل ظهر

اليوم في مطار رفيق الحريري الدولي (مطار بيروت) - وبحضور عدد من ضباط الجيش وأعضاء السفارة الأمريكية - تسلم كمية من الذخيرة تمثل جزءا من المساعدات الأمريكية المقررة للقوات المسلحة اللبنانية، وأنه سيتم تسليم المزيد من هذه الذخيرة تباعا على دفعات.

وتعد الولايات المتحدة الداعم الأول للجيش اللبناني، حيث تمده بأكبر كمية من الأسلحة والعتاد وأنشطة التدريب بين الدول الغربية والعربية، في ظل شراكة استراتيجية بين البلدين تستهدف تعزيز قدرات الجيش اللبناني ورفع كفاءته القتالية، خاصة في ظل الحرب ضد الإرهاب والنزاعات الإقليمية التي تحيط بلبنان.