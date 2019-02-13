كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السعودية: 60 مليون دولار لميزانية السلطة الفلسطينية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن السفير السعودي لدى القاهرة والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية أسامة النقلي، تحويل الصندوق السعودي للتنمية 60 مليون دولار أمريكي، إلى حساب وزارة المالية الفلسطينية، مساهمةً شهريةً من المملكة في دعم موازنة السلطة الفلسطينية، بين نوفمبر وديسمبر 2018 ويناير الماضي.

وأوضح السفير النقلي أن المساهمة تأتي في إطار دعم السعودية الدائم للقضية الفلسطينية على كافة الأصعدة السياسية، والاقتصادية، والإنسانية.